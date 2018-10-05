Нурмагомедов рассказал, как обстоят дела с весом перед боем с Макгрегором
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«С весом у меня всё в порядке. Сегодня я должен согнать его до нужной отметки», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.
Он также рассказал, как происходит процедура сгонки веса.
«Сгонять вес всегда тяжело. Обычно я делаю это за два дня перед боем. Поэтому я не хочу никого ждать — ни полчаса, ни сколько бы то ни было ещё», — сказал Нурмагомедов.
В декабре 2017 года бой Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном отменили, так как российский боец почувствовал себя плохо после процедуры сгонки веса.
Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что откажется жать руку Конору Макгрегору после поединка с ним на турнире UFC 229.