Нурмагомедов рассказал, как обстоят дела с весом перед боем с Макгрегором

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, как обстоят дела с весом перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с ирландцем Конором Макгрегором.

«С весом у меня всё в порядке. Сегодня я должен согнать его до нужной отметки», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Он также рассказал, как происходит процедура сгонки веса.

«Сгонять вес всегда тяжело. Обычно я делаю это за два дня перед боем. Поэтому я не хочу никого ждать — ни полчаса, ни сколько бы то ни было ещё», — сказал Нурмагомедов.

В декабре 2017 года бой Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном отменили, так как российский боец почувствовал себя плохо после процедуры сгонки веса.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что откажется жать руку Конору Макгрегору после поединка с ним на турнире UFC 229.