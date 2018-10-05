В МОК не владеют информацией об источнике кибератак на ресурсы организации

Международный олимпийский комитет (МОК) не владеет информацией об источнике кибератак на ресурсы организации, имевших место в последние два-три года.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на президента комитета Томаса Баха.

По словам чиновника, МОК постоянно ведёт работу над улучшением безопасности собственных серверов, но располагает лишь той информацией о кибератаках, которая фигурирует в СМИ.

«Неизвестно, что и кто является источником этих атак», — добавил Бах.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США обвинило «российских военных офицеров» в кибератаках на различные организации, среди которых и спортивные.