В МОК не владеют информацией об источнике кибератак на ресурсы организации

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Международный олимпийский комитет (МОК) не владеет информацией об источнике кибератак на ресурсы организации, имевших место в последние два-три года.
В МОК не владеют информацией об источнике кибератак на ресурсы организации
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на президента комитета Томаса Баха.

По словам чиновника, МОК постоянно ведёт работу над улучшением безопасности собственных серверов, но располагает лишь той информацией о кибератаках, которая фигурирует в СМИ.

«Неизвестно, что и кто является источником этих атак», — добавил Бах.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США обвинило «российских военных офицеров» в кибератаках на различные организации, среди которых и спортивные.

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