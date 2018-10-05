Макгрегор: я готов ко всему, что может произойти в бою с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал о ходе своей подготовки к поединку с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который состоится ранним утром воскресенья, 7 октября, по московскому времени в американском Лас-Вегасе.

«Я занимался борьбой на тренировках, отрабатывал все сценарии. Я рассчитываю попасть по Хабибу, и тогда он поплывет. Но мы готовы абсолютно ко всему, что только может произойти в поединке», — цитирует Макгрегора ТАСС.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может заработать около $100 млн за поединок с Нурмагомедовым.