В UFC не исключают, что Макгрегор заработает около $100 млн за бой с Нурмагомедовым
- Reuters
Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэну Уайта.
По словам руководителя UFC, Макгрегор сможет рассчитывать на гонорар, сопоставимый с тем, что он получил за боксёрский поединок с бывшим чемпионом мира в нескольких весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером, поскольку показатели продаж платных трансляций боёв с участием ирландца являются одними из лучших в истории организации.
Ранее сообщалось, что Макгрегор не явился на пресс-конференцию, посвящённую его бою с Нурмагомедовым.