В UFC не исключают, что Макгрегор заработает около $100 млн за бой с Нурмагомедовым

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор имеет возможность заработать порядка $100 млн за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который состоится ранним утром воскресенья, 7 октября, по московскому времени в американском Лас-Вегасе.
В UFC не исключают, что Макгрегор заработает около $100 млн за бой с Нурмагомедовым
  • Reuters

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэну Уайта.

По словам руководителя UFC, Макгрегор сможет рассчитывать на гонорар, сопоставимый с тем, что он получил за боксёрский поединок с бывшим чемпионом мира в нескольких весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером, поскольку показатели продаж платных трансляций боёв с участием ирландца являются одними из лучших в истории организации.

Ранее сообщалось, что Макгрегор не явился на пресс-конференцию, посвящённую его бою с Нурмагомедовым.

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