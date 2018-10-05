В UFC не исключают, что Макгрегор заработает около $100 млн за бой с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор имеет возможность заработать порядка $100 млн за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который состоится ранним утром воскресенья, 7 октября, по московскому времени в американском Лас-Вегасе.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэну Уайта.

По словам руководителя UFC, Макгрегор сможет рассчитывать на гонорар, сопоставимый с тем, что он получил за боксёрский поединок с бывшим чемпионом мира в нескольких весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером, поскольку показатели продаж платных трансляций боёв с участием ирландца являются одними из лучших в истории организации.

Ранее сообщалось, что Макгрегор не явился на пресс-конференцию, посвящённую его бою с Нурмагомедовым.