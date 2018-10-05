Мамаев назвал заслуженной победу «Краснодара» над «Севильей» в Лиге Европы

Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев прокомментировал игру команды в матче второго тура группового раунда Лиги Европы с испанской «Севильей», который завершился победой «быков» со счётом 2:1.

«Игра так складывалась, что не переставали верить в победу. Я считаю, в целом мы выиграли заслуженно. У нас было три-четыре момента, которые мы должны были реализовывать. Но там не забили, а забили в других эпизодах», — цитирует футболиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

По словам Мамаева, игроки «Краснодара» счастливы из-за того, что команде удалось вновь одержать волевую победу над сильным соперником.

«Это уже третий поединок, который мы вытаскиваем со счёта 0:1. Матчи были довольно-таки непростые — и с «Локомотивом», и с «Уралом», и сейчас», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мяч Торнике Окриашвили принёс «Краснодару» победу над «Севильей» в матче Лиги Европы.