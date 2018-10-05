Гол Окриашвили принёс «Краснодару» волевую победу над «Севильей» в ЛЕ
Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Севильи» отличился Нолито. У российского коллектива забивали Маурисио Перейра и Торнике Окриашвили.
В следующем туре «Краснодар» сыграет с бельгийским «Стандартом», а «Севилья» — с турецким «Акхисар Беледиеспор».
В параллельном матче группы J «Стандарт» обыграл «Акхисар Беледиеспор» (2:1).
Ранее дубль Зе Луиша помог «Спартаку» сыграть вничью с «Вильярреалом» в Лиге Европы.