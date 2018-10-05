Эксперт: пенальти в ворота «Спартака» был назначен по делу, жаловаться команде не приходится
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«Что касается пенальти, то фол был. Арбитр оба пенальти назначил по делу. И в ворота испанцев, и в ворота «Спартака». В динамике вышло акцентированное падение. Жаловаться «Спартаку» не приходится», — цитирует эксперта «Чемпионат».
По словам Хусаинова, он склонен довериться решению арбитра и в эпизоде с отменённым мячом полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.
«Нам показали эпизод только с одного повтора. Но арбитр из Германии очень мастеровито вёл весь матч. Не разбрасывался свистками», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.