Эксперт: пенальти в ворота «Спартака» был назначен по делу, жаловаться команде не приходится

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал работу немецкого рефери Дэниела Сиберта, обслуживавшего матч второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы между российским «Спартаком» и испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3.
Эксперт: пенальти в ворота «Спартака» был назначен по делу, жаловаться команде не приходится
  • Reuters

«Что касается пенальти, то фол был. Арбитр оба пенальти назначил по делу. И в ворота испанцев, и в ворота «Спартака». В динамике вышло акцентированное падение. Жаловаться «Спартаку» не приходится», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Хусаинова, он склонен довериться решению арбитра и в эпизоде с отменённым мячом полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

«Нам показали эпизод только с одного повтора. Но арбитр из Германии очень мастеровито вёл весь матч. Не разбрасывался свистками», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.

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