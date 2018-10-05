Эксперт: пенальти в ворота «Спартака» был назначен по делу, жаловаться команде не приходится

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал работу немецкого рефери Дэниела Сиберта, обслуживавшего матч второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы между российским «Спартаком» и испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3.

«Что касается пенальти, то фол был. Арбитр оба пенальти назначил по делу. И в ворота испанцев, и в ворота «Спартака». В динамике вышло акцентированное падение. Жаловаться «Спартаку» не приходится», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Хусаинова, он склонен довериться решению арбитра и в эпизоде с отменённым мячом полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

«Нам показали эпизод только с одного повтора. Но арбитр из Германии очень мастеровито вёл весь матч. Не разбрасывался свистками», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.