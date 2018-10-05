Голодец считает, что система VAR могла бы повлиять на результат матча Лиги Европы «Спартак» — «Вильярреал»
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«Система видеоповторов, которая была на чемпионате мира, себя оправдывает. Если бы результаты повторов можно было учитывать, то счёт сегодня был бы другим. Нужно обратиться к экспертам, но были очень спорные моменты», — цитирует вице-премьера «Чемпионат».
По словам Голодец, «Спартак» показал хорошую игру в поединке с «Вильярреалом», хоть и не сумел одержать победу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.