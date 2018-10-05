Голодец считает, что система VAR могла бы повлиять на результат матча Лиги Европы «Спартак» — «Вильярреал»

Короткая ссылка
Вице-премьер России Ольга Голодец выразила мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) могла повлиять на результат матча второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы между московским «Спартаком» и испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3.
Голодец считает, что система VAR могла бы повлиять на результат матча Лиги Европы «Спартак» — «Вильярреал»
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Система видеоповторов, которая была на чемпионате мира, себя оправдывает. Если бы результаты повторов можно было учитывать, то счёт сегодня был бы другим. Нужно обратиться к экспертам, но были очень спорные моменты», — цитирует вице-премьера «Чемпионат».

По словам Голодец, «Спартак» показал хорошую игру в поединке с «Вильярреалом», хоть и не сумел одержать победу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить