Каррера заявил, что гордится игрой футболистов «Спартака» в матче Лиги Европы с «Вильярреалом»

Главный тренер российского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера дал высокую оценку действиям своих подопечных в матче второго тура группового раунда Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3.

«В раздевалке команда была расстроена. Но я поздравил ребят и хочу ещё раз сделать это публично. Они отдались на 300 процентов — и ветераны, и молодые игроки», — приводит слова итальянского специалиста корреспондент RT.

По словам Карреры, он гордится действиями своих подопечных на поле.

«Сегодня они ответили на все вопросы, ведь всё, чего я от них хочу — это самоотдача», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.