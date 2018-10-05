Каррера заявил, что гордится игрой футболистов «Спартака» в матче Лиги Европы с «Вильярреалом»
- @fcsm_official
«В раздевалке команда была расстроена. Но я поздравил ребят и хочу ещё раз сделать это публично. Они отдались на 300 процентов — и ветераны, и молодые игроки», — приводит слова итальянского специалиста корреспондент RT.
По словам Карреры, он гордится действиями своих подопечных на поле.
«Сегодня они ответили на все вопросы, ведь всё, чего я от них хочу — это самоотдача», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.