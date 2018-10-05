Каррера: если я всё ещё тренирую «Спартак», значит, Федун в меня верит
- @fcsm_official
«Если я пока ещё тренирую «Спартак», очевидно, Федун верит в меня. Если я ещё здесь, значит, он думает, что я могу сделать что-то позитивное с этой командой», — приводит слова итальянского специалиста корреспондент RT.
По словам Карреры, он полностью сосредоточен на работе в «Спартаке» и не обращает внимание на критику в свой адрес со стороны СМИ.
«Конечно, результаты очень важны. Но сегодня мы играли с вратарём 1998 года рождения. Хотя бы это говорит о том, что я стараюсь выстроить будущее в «Спартаке», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.