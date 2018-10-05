Каррера: если я всё ещё тренирую «Спартак», значит, Федун в меня верит

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После матча второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы между российским «Спартаком» и испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3, главный тренер красно-белых Массимо Каррера выразил мнение, что президент клуба Леонид Федун по-прежнему в него верит.
Каррера: если я всё ещё тренирую «Спартак», значит, Федун в меня верит
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«Если я пока ещё тренирую «Спартак», очевидно, Федун верит в меня. Если я ещё здесь, значит, он думает, что я могу сделать что-то позитивное с этой командой», — приводит слова итальянского специалиста корреспондент RT.

По словам Карреры, он полностью сосредоточен на работе в «Спартаке» и не обращает внимание на критику в свой адрес со стороны СМИ.

«Конечно, результаты очень важны. Но сегодня мы играли с вратарём 1998 года рождения. Хотя бы это говорит о том, что я стараюсь выстроить будущее в «Спартаке», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.

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