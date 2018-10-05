Каррера: футболисты «Спартака» бились и отдали душу в матче Лиги Европы с «Вильярреалом»

Главный тренер российского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру команды в матче второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», который завершился результативной ничьей — 3:3.

«Мы провели отменный матч против качественной и подготовленной команды. Нашли в себе силы отыграться дважды. Обидно пропустить гол после того, как истекло основное время. Ребята бились и отдали душу. Всё, что у них было», — приводит слова итальянского специалиста корреспондент RT.

По словам Карреры, второй тайм встречи с «Вильярреалом» его подопечные провели лучше, чем первый.

«Было больше пространства, игроки поняли, как им нужно действовать. Мы могли перевернуть матч в свою пользу — сработали замены», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.