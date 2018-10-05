Федун рассказал, верит ли он в главного тренера «Спартака» Карреру

После матча второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы, в котором российский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» со счётом 3:3, президент красно-белых Леонид Федун рассказал, верит ли он в главного тренера команды Массимо Карреру.

«Я уже ни в кого не хочу верить. Хочу верить только в итоговый результат», — приводит слова Федуна корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.