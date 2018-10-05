«Лацио» потерпел разгромное поражение от «Айнтрахта» в матче группового раунда Лиги Европы

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В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» на своём поле разгромил итальянский «Лацио» со счётом 4:1.
«Лацио» потерпел разгромное поражение от «Айнтрахта» в матче группового раунда Лиги Европы
  • Reuters

Голевым дублем в составе победителей отметился защитник Дэнни да Коста. Ещё по мячу себе в актив записали полузащитник Филип Костич и форвард Лука Йович.

Встречу с «Айнтрахтом» футболисты «Лацио» заканчивали вдевятером: на 45-й минуте с поля был удалён защитник Душан Баста, а на 58-й — полузащитник Карлос Корреа.

Набрав максимально возможные шесть очков, немецкий коллектив лидирует в турнирной таблице группы Н. «Лацио» с тремя баллами в активе занимает второе место.

Ранее сообщалось, что французский «Марсель» не смог обыграть кипрский «Аполлон» в матче Лиги Европы.

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