«Марсель» упустил преимущество в два мяча и не смог обыграть кипрский «Аполлон» в Лиге Европы
- Reuters
По ходу второго тайма финалист минувшего розыгрыша ЛЕ имел преимущество в два мяча, но не сумел его удержать — точные удары полузащитника Саши Марковича и форварда Эмилио Селайи, отличившегося уже в компенсированное арбитром время, позволили киприотам уйти от поражения.
Набрав по одному очку, «Марсель» и «Аполлон» делят третье и четвёртое места в турнирной таблице группы H.
Ранее сообщалось, что мяч Альваро Мораты принёс английскому «Челси» победу над венгерским «Види» в матче Лиги Европы.