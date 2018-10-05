«Марсель» упустил преимущество в два мяча и не смог обыграть кипрский «Аполлон» в Лиге Европы

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В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы французский «Марсель» на выезде сыграл вничью с кипрским «Аполлоном» со счётом 2:2.
«Марсель» упустил преимущество в два мяча и не смог обыграть кипрский «Аполлон» в Лиге Европы
  • Reuters

По ходу второго тайма финалист минувшего розыгрыша ЛЕ имел преимущество в два мяча, но не сумел его удержать — точные удары полузащитника Саши Марковича и форварда Эмилио Селайи, отличившегося уже в компенсированное арбитром время, позволили киприотам уйти от поражения.

Набрав по одному очку, «Марсель» и «Аполлон» делят третье и четвёртое места в турнирной таблице группы H.

Ранее сообщалось, что мяч Альваро Мораты принёс английскому «Челси» победу над венгерским «Види» в матче Лиги Европы.

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