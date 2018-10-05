Мяч Мораты принёс «Челси» победу над венгерским «Види» в футбольной Лиге Европы

В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы английский «Челси» на своём поле обыграл венгерский «Види» со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал испанский форвард лондонского коллектива Альваро Мората, отличившийся на 70-й минуте.

Этот успех позволил подопечным Маурицио Сарри набрать шесть очков и единолично возглавить турнирную таблицу группы L. «Види», потерпевший два поражения в двух стартовых турах группового раунда ЛЕ, идёт на последнем, четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что российский «Краснодар» обыграл испанскую «Севилью» в матче Лиги Европы.