Мяч Мораты принёс «Челси» победу над венгерским «Види» в футбольной Лиге Европы
- Reuters
Автором единственного в поединке мяча стал испанский форвард лондонского коллектива Альваро Мората, отличившийся на 70-й минуте.
Этот успех позволил подопечным Маурицио Сарри набрать шесть очков и единолично возглавить турнирную таблицу группы L. «Види», потерпевший два поражения в двух стартовых турах группового раунда ЛЕ, идёт на последнем, четвёртом месте.
Ранее сообщалось, что российский «Краснодар» обыграл испанскую «Севилью» в матче Лиги Европы.