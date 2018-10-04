Макгрегор: я пришёл за головой Нурмагомедова

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пообещал снести голову россиянину Хабибу Нурмагомедову, чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Макгрегор: я пришёл за головой Нурмагомедова
  • Reuters

«Здорово вернуться к любимому делу перед своими фанатами. Субботним вечером вы получите шоу, поверьте мне. Собираюсь снести ему голову», — сказал Макгрегор на открытой тренировке.

«Это будет сокрушительный нокаут. По нему Нурмагомедову очень легко попасть. Он слишком предсказуемый. Собираюсь победить его без проблем. Давайте сделаем это. Будет чистейший бой. Меня не интересует борьба и какая-то техника. Я пришёл за его головой. Давайте выбросим его», — добавил Макгрегор.

Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее Ибрагимович заявил, что считает, что Нурмагомедов победит Макгрегора.

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