Ибрагимович считает, что Нурмагомедов победит Макгрегора

Шведский нападающий клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович сделал прогноз на бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Думаю, Хабиб победит. Если он тебя ловит, то уже не отпускает. Хабиб заставляет соперников страдать в ринге. Они вынуждены сдаваться, обычно это выглядит очень плохо», — приводит слова футболиста The Mirror.

Он также выразил мнение, что россиянин более спокоен и опасен, чем ирландский боец, и сравнил Нурмагомедова с другим российским представителем смешанных единоборств — Фёдором Емельяненко.

«Емельяненко был такой же по темпераменту: спокойный, холодный. Тем не менее когда он выходил в октагон, то всё менялось», — добавил Ибрагимович.

Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее глава UFC Уайт заявил, что после победы над Нурмагомедовым даже ненавистники Макгрегора признают его величие.