Ибрагимович считает, что Нурмагомедов победит Макгрегора

Короткая ссылка
Шведский нападающий клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович сделал прогноз на бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Ибрагимович считает, что Нурмагомедов победит Макгрегора
  • Reuters

«Думаю, Хабиб победит. Если он тебя ловит, то уже не отпускает. Хабиб заставляет соперников страдать в ринге. Они вынуждены сдаваться, обычно это выглядит очень плохо», — приводит слова футболиста The Mirror.

Он также выразил мнение, что россиянин более спокоен и опасен, чем ирландский боец, и сравнил Нурмагомедова с другим российским представителем смешанных единоборств — Фёдором Емельяненко.

«Емельяненко был такой же по темпераменту: спокойный, холодный. Тем не менее когда он выходил в октагон, то всё менялось», — добавил Ибрагимович.

Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее глава UFC Уайт заявил, что после победы над Нурмагомедовым даже ненавистники Макгрегора признают его величие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить