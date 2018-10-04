Глава UFC Уайт: после победы над Нурмагомедовым даже ненавистники Макгрегора признают его величие

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что ирландец Конор Макгрегор незаслуженно подвергается критике со стороны общественности.

«Конор не получает того уважения, которого заслуживает. Это уникальный спортсмен и великий боец, которого не ценят», — цитирует Уайта BT Sport.

Он отметил, что победа над россиянином Хабибом Нурмагомедовым изменит общественное мнение и ирландец получит всеобщее признание.

«После триумфа над россиянином даже ненавистники начнут уважать Конора и признают, что Макгрегор — один из величайших в истории смешанных единоборств», — заявил Уайт.

Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к фанатам ирландца Конора Макгрегора в преддверии поединка.