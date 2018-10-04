Глава UFC Уайт: после победы над Нурмагомедовым даже ненавистники Макгрегора признают его величие
- Reuters
«Конор не получает того уважения, которого заслуживает. Это уникальный спортсмен и великий боец, которого не ценят», — цитирует Уайта BT Sport.
Он отметил, что победа над россиянином Хабибом Нурмагомедовым изменит общественное мнение и ирландец получит всеобщее признание.
«После триумфа над россиянином даже ненавистники начнут уважать Конора и признают, что Макгрегор — один из величайших в истории смешанных единоборств», — заявил Уайт.
Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября.
Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к фанатам ирландца Конора Макгрегора в преддверии поединка.