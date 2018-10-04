Глава UFC Уайт: после победы над Нурмагомедовым даже ненавистники Макгрегора признают его величие

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что ирландец Конор Макгрегор незаслуженно подвергается критике со стороны общественности.
Глава UFC Уайт: после победы над Нурмагомедовым даже ненавистники Макгрегора признают его величие
  • Reuters

«Конор не получает того уважения, которого заслуживает. Это уникальный спортсмен и великий боец, которого не ценят», — цитирует Уайта BT Sport.

Он отметил, что победа над россиянином Хабибом Нурмагомедовым изменит общественное мнение и ирландец получит всеобщее признание.

«После триумфа над россиянином даже ненавистники начнут уважать Конора и признают, что Макгрегор — один из величайших в истории смешанных единоборств», — заявил Уайт.

Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к фанатам ирландца Конора Макгрегора в преддверии поединка.

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