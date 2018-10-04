Ломовицкий и Игнатов выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч ЛЕ с «Вильярреалом»

Московский «Спартак» огласил стартовый состав на матч второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы с испанским «Вильярреалом».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо и Зе Луиш.

Матч «Спартак» — «Вильярреал» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве в 22:00.

Ранее тренер «Вильярреала» поделился ожиданиями от игры со «Спартаком».