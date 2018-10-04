Ломовицкий и Игнатов выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч ЛЕ с «Вильярреалом»
- @fcsm_official
Как сообщает пресс-служба московского клуба, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо и Зе Луиш.
📋 Наш состав на @VillarrealCF#Спартак#СпартакВильярреал#UELpic.twitter.com/gwA32qqtRo— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 октября 2018 г.
Матч «Спартак» — «Вильярреал» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве в 22:00.
Ранее тренер «Вильярреала» поделился ожиданиями от игры со «Спартаком».