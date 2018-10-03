Тренер «Вильярреала»: мы постараемся быть более собранными, чем «Спартак»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы должны идти вперёд. Мы приехали выигрывать. Мы ожидаем интенсивного начала матча и будем помнить об этом. Мы постараемся быть более собранными, чем соперник, сконцентрированными. Мы знаем, что соперник старается быть инициативным, и мы постараемся быть готовыми к этому», — приводит слова Кальехи РИА Новости.

Матч «Спартак» — «Вильярреал» состоится в Москве на «Открытие Арене» 4 октября. Начало — в 22:00.

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