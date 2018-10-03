Тренер «Вильярреала»: мы постараемся быть более собранными, чем «Спартак»

Короткая ссылка
Главный тренер испанского «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Тренер «Вильярреала»: мы постараемся быть более собранными, чем «Спартак»
  • ©Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы должны идти вперёд. Мы приехали выигрывать. Мы ожидаем интенсивного начала матча и будем помнить об этом. Мы постараемся быть более собранными, чем соперник, сконцентрированными. Мы знаем, что соперник старается быть инициативным, и мы постараемся быть готовыми к этому», — приводит слова Кальехи РИА Новости.

Матч «Спартак» — «Вильярреал» состоится в Москве на «Открытие Арене» 4 октября. Начало — в 22:00.

Ранее Массимо Каррера рассказал, что ему нужно сделать в неудачный период для «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить