В Калининграде прошла эстафета огня Универсиады-2019

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В Калининграде состоялась эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
В Калининграде прошла эстафета огня Универсиады-2019
  • РИА Новости

Участниками стали 25 факелоносцев, в том числе министр спорта региона, олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.

«Уверена, что Универсиада в Красноярске станет ярким и незабываемым событием, одной из лучших универсиад за всю историю», — заявила она.

Путешествие огня Игр в России началось в Москве. Калининград стал вторым по пути следования эстафеты, которая пройдёт через 30 крупных городов и завершится 1 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что все объекты Универсиады-2019 в Красноярске будут введены в эксплуатацию до конца 2018 года.

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