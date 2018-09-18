Все объекты Универсиады-2019 в Красноярске будут введены в эксплуатацию до конца 2018 года
- © Михаил Мокрушин
- РИА Новости
«Объекты вводятся в соответствии с графиком, мы буквально недавно открыли несколько объектов. До конца декабря все объекты должны быть введены в эксплуатацию», — приводит слова Уразова ТАСС.
Он отметил, что запланировано провести девять тестовых мероприятий для проверки всех систем и персонала, который будет работать на турнире.
«Каждый объект будет введён в срок, мы уверены, просто на каждом из них существует большое количество рабочих вопросов. Красноярская инфраструктура будет сдана вовремя и примет тестовые соревнования, рисков нет», — добавил функционер.
Универсиада пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что более 30 тыс. билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года.