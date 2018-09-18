Все объекты Универсиады-2019 в Красноярске будут введены в эксплуатацию до конца 2018 года

Руководитель дирекции Универсиады 2019 года Максим Уразов сообщил, что все объекты турнира, который пройдёт в Красноярске, будут введены в эксплуатацию до завершения 2018 года.

«Объекты вводятся в соответствии с графиком, мы буквально недавно открыли несколько объектов. До конца декабря все объекты должны быть введены в эксплуатацию», — приводит слова Уразова ТАСС.

Он отметил, что запланировано провести девять тестовых мероприятий для проверки всех систем и персонала, который будет работать на турнире.

«Каждый объект будет введён в срок, мы уверены, просто на каждом из них существует большое количество рабочих вопросов. Красноярская инфраструктура будет сдана вовремя и примет тестовые соревнования, рисков нет», — добавил функционер.

Универсиада пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года.