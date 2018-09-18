Более 30 тысяч билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске

Руководитель дирекции Универсиады 2019 года Максим Уразов сообщил о количестве проданных билетов за зимние Игры в Красноярске.

«Более 30 тыс. билетов уже продано, люди проявляют большой интерес. Мы уже начали тестировать сервис онлайн-продажи билетов. Цены очень демократичные», — приводит слова Уразова ТАСС.

По его мнению, Универсиада в России — это отличная возможность познакомиться со студенческим спортом, который часто бывает ярче профессионального.

Университетские игры состоятся в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.

Ранее бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин стали факелоносцами Универсиады-2019.