Китайская пловчиха Ван Цзяньцзяхе установила мировой рекорд на 400 метров вольным стилем на этапе КМ в Будапеште

Китаянка Ван Цзяньцзяхе стала мировой рекордсменкой на дистанции 400 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в венгерском Будапеште.

globallookpress.com

Китайская спортсменка продемонстрировала результат — 3 минуты 53,97 секунды. Предыдущий рекорд, установленный в 2013 году испанкой Миреей Бельмонте Гарсией, составлял 3 минуты 54,52 секунды. Вторую строчку заняла Леа Смит из США (3.58,94), а замкнула Фемке Хемскерк из Нидерландов (4.00,03). Представительница России Анна Егорова стала четвёртой (4.01,26). Ранее Морозов установил мировой рекорд на дистанции 100 метров комплексным плаванием.