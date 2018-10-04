Колобков прокомментировал решение Шипулина продолжить карьеру биатлониста

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина продолжить спортивную карьеру.
Колобков прокомментировал решение Шипулина продолжить карьеру биатлониста
  • РИА Новости

«Шипулин ещё не сказал своего последнего слова на чемпионате мира и Олимпийских играх. Антон — звезда мирового биатлона и достоин завоевания медалей на самом высоком уровне», — цитирует министра ТАСС.

Он также считает спортсмена лицом российского биатлона и выразил мнение, что Шипулин необходим сборной России.

«В его возрасте в биатлоне можно достичь ещё многого. Есть масса тому примеров в большом спорте. Желаю Антону успеха, не сомневаюсь в нём», — добавил Колобков.

Ранее сообщалось, что Шипулин включён в состав сборной России по биатлону на сбор в Рамзау.

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