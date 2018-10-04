Колобков прокомментировал решение Шипулина продолжить карьеру биатлониста

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина продолжить спортивную карьеру.

«Шипулин ещё не сказал своего последнего слова на чемпионате мира и Олимпийских играх. Антон — звезда мирового биатлона и достоин завоевания медалей на самом высоком уровне», — цитирует министра ТАСС.

Он также считает спортсмена лицом российского биатлона и выразил мнение, что Шипулин необходим сборной России.

«В его возрасте в биатлоне можно достичь ещё многого. Есть масса тому примеров в большом спорте. Желаю Антону успеха, не сомневаюсь в нём», — добавил Колобков.

Ранее сообщалось, что Шипулин включён в состав сборной России по биатлону на сбор в Рамзау.