Шипулин включён в состав сборной России по биатлону на сбор в Рамзау

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Стали известны основные и резервные составы мужской и женской сборных России по биатлону, которые отправятся на сбор в австрийский Рамзау.
Шипулин включён в состав сборной России по биатлону на сбор в Рамзау
  • РИА Новости

Составы опубликованы на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

У мужчин в основной состав включены Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Пётр Пащенко, Семён Сучилов.

Резерв: Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Иван Томилов, Матвей Елисеев, Евгений Идинов, Александр Поварницын, Василий Томшин, Игорь Малиновский.

Среди женщин основу составят Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Анастасия Егорова, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова.

Резерв: Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Кристина Резцова, Тамара Воронина, Александра Алексешникова.

Пять биатлонистов также будут тренироваться за счёт регионов. Это Алексей Волков, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, Наталья Ушкина и Наталья Гербулова.

Сбор национальной команды продлится до 25 октября.

Ранее Губерниев отреагировал на решение Шипулина продолжить карьеру.

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