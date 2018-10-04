Губерниев отреагировал на решение Шипулина продолжить карьеру

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение российского биатлониста Антона Шипулина продолжить профессиональную карьеру.

«В наш спорт возвращается человек, который гордо понесёт знамя. В нынешней сборной без Шипулина такого человека нет», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Он также считает, что Министерство спорта и Союз биатлонистов России (СБР) должны пойти навстречу и дать спортсмену спокойно подготовиться к сезону по индивидуальному плану. По его мнению, задачей для российского биатлониста на предстоящий сезон является успешное выступление на чемпионате мира.

«Я не сомневаюсь, что и Минспорта, и СБР пойдут навстречу пожеланиям спортсмена, потому что второго такого у нас нет. Когда Шипулин в команде, понимаешь, что он нужен, потому что Антон — по-настоящему душа и российского спорта, и биатлона», — заключил Губерниев.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что олимпийский чемпион Антон Шипулин, принявший решение продолжить спортивную карьеру, присоединится к команде на октябрьском сборе в австрийском Рамзау.