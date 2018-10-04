Губерниев отреагировал на решение Шипулина продолжить карьеру

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение российского биатлониста Антона Шипулина продолжить профессиональную карьеру.
Губерниев отреагировал на решение Шипулина продолжить карьеру
  • РИА Новости

«В наш спорт возвращается человек, который гордо понесёт знамя. В нынешней сборной без Шипулина такого человека нет», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Он также считает, что Министерство спорта и Союз биатлонистов России (СБР) должны пойти навстречу и дать спортсмену спокойно подготовиться к сезону по индивидуальному плану. По его мнению, задачей для российского биатлониста на предстоящий сезон является успешное выступление на чемпионате мира.

«Я не сомневаюсь, что и Минспорта, и СБР пойдут навстречу пожеланиям спортсмена, потому что второго такого у нас нет. Когда Шипулин в команде, понимаешь, что он нужен, потому что Антон — по-настоящему душа и российского спорта, и биатлона», — заключил Губерниев.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что олимпийский чемпион Антон Шипулин, принявший решение продолжить спортивную карьеру, присоединится к команде на октябрьском сборе в австрийском Рамзау.

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