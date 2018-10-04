Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч ЛЕ со «Славией»
- @zenit_spb
Состав опубликован в Twitter-аккаунте сине-бело-голубых.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитСлавия! pic.twitter.com/K6Bfb4ExIZ— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 октября 2018 г.
С первых минут игру начнут Андрей Лунёв, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Роберт Мак, Себастьян Дриусси и Артём Дзюба.
Матч «Зенит» — «Славия» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в 19:55 мск.
Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Славия» пройдёт при закрытой крыше стадиона «Санкт-Петербург».