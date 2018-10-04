Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч ЛЕ со «Славией»

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» огласил стартовый состав на матч Лиги Европы против чешской «Славии».
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч ЛЕ со «Славией»
  • @zenit_spb
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Состав опубликован в Twitter-аккаунте сине-бело-голубых.

С первых минут игру начнут Андрей Лунёв, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Роберт Мак, Себастьян Дриусси и Артём Дзюба.

Матч «Зенит» — «Славия» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в 19:55 мск.

Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Славия» пройдёт при закрытой крыше стадиона «Санкт-Петербург».

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