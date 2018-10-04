Матч «Зенит» — «Славия» пройдёт при закрытой крыше стадиона «Санкт-Петербург»

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Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и чешской «Славией» пройдёт при закрытой крыше на стадионе «Санкт-Петербург».
Матч «Зенит» — «Славия» пройдёт при закрытой крыше стадиона «Санкт-Петербург»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко.

Санкт-петербургский клуб впервые сыграет в новом сезоне при закрытой крыше. Матч «Зенит» — «Славия» состоится 4 октября, начало — в 20:00.

Ранее защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин поделился своим мнением об отличиях в работе под руководством нынешнего и бывшего главных тренеров команды — россиянина Сергея Семака и итальянца Роберто Манчини.

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