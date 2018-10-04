Футболист «Зенита» Набиуллин рассказал, в чём разница между работой под руководством Семака и Манчини

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал об отличиях в работе под руководством нынешнего и бывшего главных тренеров команды — россиянина Сергея Семака и итальянца Роберто Манчини.
Футболист «Зенита» Набиуллин рассказал, в чём разница между работой под руководством Семака и Манчини
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Семак сплотил команду. Сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. Это помогает. При Манчини всё было немного иначе. Сергей Богданович старается больше мотивировать игроков, просит всех относиться друг к другу с уважением», — заявил Набиуллин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» вошёл в состав сборной России на матчи Лиги наций с Турцией и Швецией.

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