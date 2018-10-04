Футболист «Зенита» Набиуллин рассказал, в чём разница между работой под руководством Семака и Манчини
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«Семак сплотил команду. Сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. Это помогает. При Манчини всё было немного иначе. Сергей Богданович старается больше мотивировать игроков, просит всех относиться друг к другу с уважением», — заявил Набиуллин в интервью RT.
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» вошёл в состав сборной России на матчи Лиги наций с Турцией и Швецией.