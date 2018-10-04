Тренер женской сборной России по волейболу прокомментировал поражение от США в матче ЧМ

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Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков выразил мнение, что национальная команда хорошо играла в начале матча с США на чемпионате мира в Японии.
Тренер женской сборной России по волейболу прокомментировал поражение от США в матче ЧМ
  • © Alain Grosclaude/Xinhua
  • globallookpress.com

«Мы начали очень хорошо, но не смогли продолжить на том же уровне», — приводит слова специалиста официальный сайт турнира.

Тем не менее он считает, что в четвёртом сете встречи россиянки прибавили в качестве игры.

«Особенно это было видно по действиям в защите и на блоке. В пятом сете мы слишком далеко отстали и не смогли наверстать разницу», — добавил Панков.

Россия заняла второе место на первом групповом этапе, имея в своём активе четыре победы и одно поражение.

Ранее женская сборная России, уступив США, потерпела первое поражение на ЧМ по волейболу.

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