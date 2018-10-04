Женская сборная России, уступив США, потерпела первое поражение на ЧМ по волейболу

Женская сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по волейболу, который проходит в Японии.

В заключительном матче первого группового этапа российская сборная уступила США в пяти партиях со счётом 2-3 (25:19, 20:25, 24:26, 25:12, 11:15).

С четырьмя победами и одним поражением она заняла второе место на первом групповом этапе. На первой строчке завершила первый раунд сборная США, одержав победы во всех пяти встречах.

Ранее определились соперники женской сборной России по второму групповому этапу чемпионата мира по волейболу, который проходит в Японии.