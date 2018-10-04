Стало известно, с кем сыграет женская сборная России на втором групповом этапе ЧМ по волейболу

Определились соперники женской сборной России по второму групповому этапу чемпионата мира по волейболу, который проходит в Японии.

В группе F Россия сыграет с командами из США, Таиланда, Азербайджана, Италии, Китая, Турции и Болгарии. Матчи пройдут с 7 по 11 октября в Осаке. Результаты игр на первом групповом этапе будут также учитываться.

Состав участников группы Е определится позднее.

4 октября женская сборная России проведёт заключительный матч первого группового этапа ЧМ с командой США, которая является действующим чемпионом мира.

Ранее женская сборная России по волейболу победила Южную Корею на ЧМ.