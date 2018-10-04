Тарасова — о премии ТЭФИ среди спортивных комментаторов: не считаю себя журналистом
- РИА Новости
«Спасибо за тёплые слова. Очень приятно после всей критики получить эту заветную статуэтку», — написала тренер в своём Instagram.
Она также добавила, что не рассчитывала получить награду.
«Не считаю себя журналистом, а просто люблю фигурное катание. Спасибо вам ещё раз за вашу любовь. Работаем дальше», — говорится в сообщении Тарасовой.
Тарасова комментировала соревнования по фигурному катанию во время Олимпиады в Пхёнчхане.
Ранее Сотникова призналась, что скажет Тарасовой при встрече.