Тарасова — о премии ТЭФИ среди спортивных комментаторов: не считаю себя журналистом

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Консультант сборной России по фигурному катанию и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала свою победу в номинации ТЭФИ среди спортивных комментаторов.
Тарасова — о премии ТЭФИ среди спортивных комментаторов: не считаю себя журналистом
  • РИА Новости

«Спасибо за тёплые слова. Очень приятно после всей критики получить эту заветную статуэтку», — написала тренер в своём Instagram.

Она также добавила, что не рассчитывала получить награду.

«Не считаю себя журналистом, а просто люблю фигурное катание. Спасибо вам ещё раз за вашу любовь. Работаем дальше», — говорится в сообщении Тарасовой.

Тарасова комментировала соревнования по фигурному катанию во время Олимпиады в Пхёнчхане.

Ранее Сотникова призналась, что скажет Тарасовой при встрече.

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