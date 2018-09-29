Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, какими будут её первые слова при встрече с заслуженным тренером России и СССР Татьяной Тарасовой.

Сотникова призналась, что скажет Тарасовой при встрече

«Здравствуйте, Татьяна Анатольевна», — сказала Сотникова в интервью RT.

Также российская фигуристка рассказала, какой максимальный вес потеряла после одной тренировки, сколько было цветов в самом большом подаренном ей букете, а также сделала выбор между Криштиану Роналду и бразильцем Роналдо.

Ранее Сотникова рассказала, не было ли у неё желания завершить спортивную карьеру.