Сотникова призналась, что скажет Тарасовой при встрече
- РИА Новости
- Сотникова призналась, что скажет Тарасовой при встрече
«Здравствуйте, Татьяна Анатольевна», — сказала Сотникова в интервью RT.
Также российская фигуристка рассказала, какой максимальный вес потеряла после одной тренировки, сколько было цветов в самом большом подаренном ей букете, а также сделала выбор между Криштиану Роналду и бразильцем Роналдо.
Ранее Сотникова рассказала, не было ли у неё желания завершить спортивную карьеру.