Сотникова рассказала, не было ли у неё желания завершить спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала, не посещали ли её мысли об уходе из спорта.

«Нет, это невозможно. Начиная с четырёх лет я отдавала себя льду, это моя жизнь. После всего того, что мне пришлось пережить, нельзя просто взять и сказать себе «стоп». Я люблю своё дело, и мне нравится развиваться, ведь фигурное катание — это не только лёд и коньки. Это и хореография, и балет, и физическая подготовка. К тому же с годами я стала смотреть на свой вид спорта под другим углом. Закончив институт и получив диплом тренера, понимаю больше, чем раньше», — призналась Сотникова в интервью RT.

Ранее российская фигуристка дала совет нападающему санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёму Дзюбе.