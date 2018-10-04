В «Спартаке» рассказали об уходе диктора команды Орлова

Московский футбольный клуб «Спартак» выступил с заявлением относительно ухода диктора команды Максима Орлова.

«Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон. Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того, у Максима, как у профессионального ведущего, насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу «Спартака», — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

Также в заявлении сказано, что в ближайшее время клуб планирует изменить формат проведения домашних матчей. Орлову было предложено участие в конкурсе, на что он ответил отказом.

«В последнее время пресса и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг нашего клуба. Часто это основывается на слухах и непроверенных фактах. Мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период», — говорится в обращении.

Сегодня состоится матч «Спартак» — «Вильярреал», который пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 22:00.

Ранее тренер «Вильярреала» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».