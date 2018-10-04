Захарова назвала «адской парфюмерной смесью» обвинения Великобритании в кибератаках России на WADA

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на обвинения правительства Великобритании в кибератаках российских спецслужб на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в августе 2017 года.
Захарова назвала «адской парфюмерной смесью» обвинения Великобритании в кибератаках России на WADA
  • РИА Новости

Она сказала, что после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах власти Великобритании решили присоединиться к США и лживо обвинять Россию во всех происходящих в мире ситуациях.

«Без какого-либо разбора в одном флаконе, возможно, флаконе из-под духов, смешалось всё — и ГРУ, и кибершпионы, и «кремлёвские хакеры», и WADA. Какая-то просто адская парфюмерная смесь», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она также назвала «андерсенами» тех, кто придумывает подобного рода новости. Представитель МИД подчеркнула, что такое поведение властей недопустимо для одной из лидирующих стран мира.

Ранее правительство Великобритании обвинило Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в августе 2017 года.

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