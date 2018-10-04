МОК намерен защитить интересы боксёров перед ОИ-2020

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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сказал, что организация готова отстоять права боксёров в программе Олимпийских игр 2020 года.
МОК намерен защитить интересы боксёров перед ОИ-2020
  • © РИА Новости

«Мы сделаем всё возможное, чтобы спортсмены не пострадали в этих условиях и защитили свою олимпийскую мечту», — приводит слова Адамса РИА Новости.

Международная федерация любительского бокса (AIBA) находится под угрозой исключения из состава олимпийского движения после того, как единственный кандидат на пост главы федерации Гафур Рахимов был включён в санкционный список Министерства финансов США. МОК ранее предупредил, что бокс может быть исключён из программы Олимпийских игр начиная с 2020 года.

Ранее Федерация бокса России (ФБР) на совете чемпионов приняла решение назначить пожизненные стипендии победителям Олимпийских игр.

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