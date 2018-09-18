Федерация бокса России назначила пожизненные стипендии олимпийским чемпионам

Федерация бокса России (ФБР) на совете чемпионов приняла решение назначить пожизненные стипендии победителям Олимпийских игр.

«Эта идея возникла из мысли, что федерация является домом для боксёров, а олимпийские чемпионы — главные двигатели, которые развивают наш вид спорта и прославляют страну», — цитирует генерального секретаря федерации бокса Умара Кремлёва пресс-служба на сайте организации.

Ежемесячный размер стипендии олимпийских чемпионов составляет 50 тыс. рублей, двукратных — 75 тыс., трёхкратных — 100 тыс. Денежное вознаграждение также получат тренеры олимпийских чемпионов. Им полагается 25 тыс. рублей в месяц.

Ранее стала известна дата матча-реванша между российским боксёром Сергеем Ковалёвым и колумбийцем Элейдером Альваресом.