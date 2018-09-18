Федерация бокса России назначила пожизненные стипендии олимпийским чемпионам

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Федерация бокса России (ФБР) на совете чемпионов приняла решение назначить пожизненные стипендии победителям Олимпийских игр.
Федерация бокса России назначила пожизненные стипендии олимпийским чемпионам
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«Эта идея возникла из мысли, что федерация является домом для боксёров, а олимпийские чемпионы — главные двигатели, которые развивают наш вид спорта и прославляют страну», — цитирует генерального секретаря федерации бокса Умара Кремлёва пресс-служба на сайте организации.

Ежемесячный размер стипендии олимпийских чемпионов составляет 50 тыс. рублей, двукратных — 75 тыс., трёхкратных — 100 тыс. Денежное вознаграждение также получат тренеры олимпийских чемпионов. Им полагается 25 тыс. рублей в месяц.

Ранее стала известна дата матча-реванша между российским боксёром Сергеем Ковалёвым и колумбийцем Элейдером Альваресом.

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