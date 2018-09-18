Стала известна дата реванша между Ковалёвым и Альваресом

Стала известна дата матча-реванша между российским боксёром Сергеем Ковалёвым и колумбийцем Элейдером Альваресом.

Как сообщает телеканал ESPN, который будет транслировать событие в прямом эфире, поединок состоится 2 февраля 2019 года.

Сообщается, что скорее всего бой пройдёт в «Форд Центр» в пригороде американского Далласа — Фриско.

5 августа Ковалёв потерпел поражение в поединке с Альваресом и лишился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе. Этот проигрыш стал третьим в карьере 35-летнего россиянина, который в общей сложности провёл 36 боёв.

Ранее бывший тренер Ковалёва назвал российского боксёра расистом, грубым и мерзким человеком.