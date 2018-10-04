Гол и передача Голдобина помогли «Ванкуверу» обыграть «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и передача Голдобина помогли «Ванкуверу» обыграть «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ
  • © Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили Элиас Петтерсон (14-я минута), Николай Голдобин (42-я), Брендан Лайпсик (43-я), Джейк Виртанен (46-я) и Тайлер Мотте (60-я). Голдобин также отметился результативной передачей.

У проигравших голы забили Мэттью Ткачак (44-я) и Шон Монахан (49-я).

В другом матче дня «Анахайм Майти Дакс» на выезде одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» стартовал с крупной домашней победы над «Бостон Брюинз» в регулярном чемпионате НХЛ.

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