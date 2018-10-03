Хёведес считает, что «Локомотив» заслуживал победы над «Шальке» в матче ЛЧ

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Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал поражение команды от гельзенкирхенского «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была очень важная игра и очень эмоциональная, но нужно фокусироваться на определённых моментах, об этом я сказал своим партнёрам. Очень жаль, что в таком матче мы не смогли одержать победу, потеряли очки, ведь, если честно, мне показалось, что наша команда играла лучше и заслуживала победы. От этого обидней вдвойне», — заявил Хёведес.

Он отметил, что, несмотря на два поражения, у «Локомотива» ещё есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы не будем останавливаться и продолжим искать пути для выхода из этой ситуации и выхода из группы», — добавил футболист.

Матч «Локомотив» — «Шальке» завершился победой немецкой команды со счётом 1:0. 

Ранее Юрий Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» от «Шальке» в матче Лиги чемпионов.

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