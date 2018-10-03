Алексей Миранчук рассказал, что игроки «Локомотива» расстроены из-за поражения от «Шальке» в матче ЛЧ

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал поражение команды от гельзенкирхенского «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Алексей Миранчук рассказал, что игроки «Локомотива» расстроены из-за поражения от «Шальке» в матче ЛЧ
  • Reuters

«Чтобы забить нам не хватило хладнокровия и реализации. Где-то надо быть побыстрее, где-то выждать паузу. Если честно, очень обидно. Столько работали и терпели, а в конце пропустили такой гол. Все расстроены», — приводит слова Миранчука Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Шальке» завершился победой немецкой команды со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече был забит на 88-й минуте.

Ранее сообщалось, что Брайан Идову взял на себя вину за поражение «Локомотива» от «Шальке» в матче ЛЧ.

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