Алексей Миранчук рассказал, что игроки «Локомотива» расстроены из-за поражения от «Шальке» в матче ЛЧ

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал поражение команды от гельзенкирхенского «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Чтобы забить нам не хватило хладнокровия и реализации. Где-то надо быть побыстрее, где-то выждать паузу. Если честно, очень обидно. Столько работали и терпели, а в конце пропустили такой гол. Все расстроены», — приводит слова Миранчука Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Шальке» завершился победой немецкой команды со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече был забит на 88-й минуте.

Ранее сообщалось, что Брайан Идову взял на себя вину за поражение «Локомотива» от «Шальке» в матче ЛЧ.