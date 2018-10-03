Мачин признался, что Промес рассказал тренерскому штабу «Севильи» об особенностях игры «Краснодара» перед матчем ЛЕ

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Главный тренер испанской «Севильи» Пабло Мачин поделился ожиданиями от матча с российским «Краснодаром» во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Мачин признался, что Промес рассказал тренерскому штабу «Севильи» об особенностях игры «Краснодара» перед матчем ЛЕ
  • Reuters

«Квинси Промес играл в России, он отлично знает «Краснодар», его игроков. Он комментировал нам особенности игры команды, но мы не будем говорить об этом. Если Промес появится на поле, он покажет всё. Пока ему не хватает времени, чтобы показать все свои возможности», — приводит слова Мачина РИА Новости.

Он отметил, что игра «Краснодара» схожа с тем, что показывают многие команды испанской Примеры.

«Это команда, которая играет в комбинационный футбол, держит мяч. У них есть очень скоростные игроки в атаке. Мы это завтра увидим. «Краснодар» — сбалансированный клуб с отличной статистикой», — добавил специалист.

Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится 4 октября в Краснодаре. Начало — в 22:00.

Промес в России выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев надеется на участие Ари в матче «Краснодара» с «Севильей».

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