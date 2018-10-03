Мусаев надеется на участие футболиста «Краснодара» Ари в матче с «Севильей»

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Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что практически определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа Лиги Европы с испанской «Севильей».
Мусаев надеется на участие футболиста «Краснодара» Ари в матче с «Севильей»
  • РИА Новости

«По составу мы определились на 90 процентов. Об игре с «Зенитом» пока не думаем: все наши мысли только об игре с испанцами», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Наставник «Краснодара» сообщил, что в тренировках не принимают участия Стефан Страндберг и Иван Игнатьев. Он добавил, что под вопросом находится участие в игре нападающего Ари. По словам тренера, вопрос решится в день матча.

«Конечно, есть два-три варианта на замену Ари. Но я не могу о них говорить. Надеюсь, Ари выйдет и нам не надо будет что-то придумывать», — заключил Мусаев.

Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится 4 октября, начало — в 19:55.

Ранее «Краснодар» одержал победу с разгромным счётом над московским «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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