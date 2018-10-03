Тренер «Славии» рассказал, что команда приехала на матч ЛЕ с «Зенитом» без форвардов

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Главный тренер чешского футбольного клуба «Славия» Йиндржих Трпишовский поделился ожиданиями от матча с санкт-петербургским «Зенитом» во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Тренер «Славии» рассказал, что команда приехала на матч ЛЕ с «Зенитом» без форвардов
  • ©Michal Kamaryt/CTK
  • globallookpress.com

«Мы приехали без нападающих — и это очень принципиальный момент. Нам легко не будет, потому что «Зенит» будет много владеть мячом. Когда мяч будет у нас, надо будет эффективно им распоряжаться, так что форвард нам бы очень пригодился», — приводит слова Трпишовского РИА Новости.

Чешский тренер отметил, что, несмотря на небольшой выбор игроков, «Славия» намерена использовать имеющихся футболистов в тактической борьбе.

Матч «Зенит» — «Славия» состоится 4 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:55.

Ранее Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Лиги Европы со «Славией».

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