Тренер «Славии» рассказал, что команда приехала на матч ЛЕ с «Зенитом» без форвардов
- ©Michal Kamaryt/CTK
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«Мы приехали без нападающих — и это очень принципиальный момент. Нам легко не будет, потому что «Зенит» будет много владеть мячом. Когда мяч будет у нас, надо будет эффективно им распоряжаться, так что форвард нам бы очень пригодился», — приводит слова Трпишовского РИА Новости.
Чешский тренер отметил, что, несмотря на небольшой выбор игроков, «Славия» намерена использовать имеющихся футболистов в тактической борьбе.
Матч «Зенит» — «Славия» состоится 4 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:55.
Ранее Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Лиги Европы со «Славией».