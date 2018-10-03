Тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча ЛЕ со «Славией»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с пражской «Славией» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Вряд ли «Славия» изменит своему стилю. Они играют агрессивно, активно пытаются много атаковать, делают длинные передачи, хороший контроль мяча, хорошие фланги. Команда способна разнообразно атаковать, любит играть высоко и активно. Всё зависит от того, будем ли мы играть активно и позволим ли мы «Славии» много и качественно атаковать», — приводит слова Семака РИА Новости.

Матч «Зенит» — «Славия» состоится 4 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:55.

Ранее сообщалось, что Маркизио, Жирков и Чернов не помогут «Зениту» в матче ЛЕ со «Славией».