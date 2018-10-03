Тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча ЛЕ со «Славией»
- РИА Новости
«Вряд ли «Славия» изменит своему стилю. Они играют агрессивно, активно пытаются много атаковать, делают длинные передачи, хороший контроль мяча, хорошие фланги. Команда способна разнообразно атаковать, любит играть высоко и активно. Всё зависит от того, будем ли мы играть активно и позволим ли мы «Славии» много и качественно атаковать», — приводит слова Семака РИА Новости.
Матч «Зенит» — «Славия» состоится 4 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:55.
Ранее сообщалось, что Маркизио, Жирков и Чернов не помогут «Зениту» в матче ЛЕ со «Славией».