Маркизио, Жирков и Чернов не помогут «Зениту» в матче ЛЕ со «Славией»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Клаудио Маркизио, защитники Юрий Жирков и Евгений Чернов не сыграют в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Славией».

«Из тех кто не примет участия, — Маркизио, который, к сожалению, заболел и не готовится к матчу. Из тех, кого давно нет в строю, не заявлен Жирков. Чернов также пропустит матч», — приводит слова Семака ТАСС.

Он отметил, что процесс реабилитации Жиркова проходит медленно из-за выбранного метода лечения травмы. При этом специалист опроверг информацию СМИ о том, что у защитника разрыв ахиллова сухожилия.

«Сложно сказать, когда он сможет вернуться в строй, потому что консервативные методы могут не дать желаемого результата, тогда нужно будет операционным методом. Надеюсь, что в ближайший месяц нам будет понятно», — добавил специалист.

Матч «Зенит» — «Славия» состоится 4 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:55.

Жирков получил травму в расположении сборной России на чемпионате мира и до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе.

Ранее сообщалось, что «Зенит» в ноябре проведёт товарищеский матч с «Шальке».