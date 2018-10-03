Маркизио, Жирков и Чернов не помогут «Зениту» в матче ЛЕ со «Славией»

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Клаудио Маркизио, защитники Юрий Жирков и Евгений Чернов не сыграют в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Славией».
Маркизио, Жирков и Чернов не помогут «Зениту» в матче ЛЕ со «Славией»
  • РИА Новости

«Из тех кто не примет участия, — Маркизио, который, к сожалению, заболел и не готовится к матчу. Из тех, кого давно нет в строю, не заявлен Жирков. Чернов также пропустит матч», — приводит слова Семака ТАСС.

Он отметил, что процесс реабилитации Жиркова проходит медленно из-за выбранного метода лечения травмы. При этом специалист опроверг информацию СМИ о том, что у защитника разрыв ахиллова сухожилия.

«Сложно сказать, когда он сможет вернуться в строй, потому что консервативные методы могут не дать желаемого результата, тогда нужно будет операционным методом. Надеюсь, что в ближайший месяц нам будет понятно», — добавил специалист.

Матч «Зенит» — «Славия» состоится 4 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:55.

Жирков получил травму в расположении сборной России на чемпионате мира и до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе.

Ранее сообщалось, что «Зенит» в ноябре проведёт товарищеский матч с «Шальке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить