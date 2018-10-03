Головин включён в стартовый состав «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Боруссией»

Пресс-служба футбольного клуба «Монако» объявила стартовый состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией».

С первых минут на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в составе «Монако» выйдут Диего Бенальо, Жемерсон, Джибриль Сидибе, Андреа Раджи, Камил Глик, Бенджамин Хенрихс, Жан-Эде Аолу, Мусса Силла, Юри Тилеманс, Радамель Фалькао и Александр Головин, для которого это будет первым появлением в стартовом составе монегасков в матче Лиги чемпионов.

Матч «Боруссия» — «Монако» состоится 3 октября. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Монако» сообщил, что Головин сыграет в матче Лиги чемпионов с «Боруссией».